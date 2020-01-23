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Шоу-бизнес

«Хотя бы ноги вместе»: голая Волочкова на снегу удивила сеть (фото)

12:33 23 января 2020 895
Волочкова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно заявила о скором замужестве, весело отпраздновала свой день рождения и похвасталась этим в соцсетях.

Кроме видео и фото, сделанных во время праздничной вечеринки, балерина поделилась снимком, который удивил пользователей Instagram.

На фото — голая Волочкова лежит на снегу, прикрывая грудь веником.

Волочкова

«Наконец-то выпал снег! Зима — лучшее время для русской бани!» — сообщила подписчикам Анастасия, отключив комментарии. Пришлось друзьям и недругам балерины сплетничать о ней на других страничках.

Поклонники Волочковой назвали ее смелой женщиной, а вот недруги — безнравственной.

«Ну, хотя бы ноги вместе», «Хоть бы трусы надела, сплошная антисанитария», «Странно, что не на шпагате, «Неужели нельзя быть в купальнике?», «Где же фирменная рогатка?» — пишут они.

Волочкова

Волочкова

Волочкова

Волочкова

Волочкова

Волочкова

Кстати, ранее Волочкова рассказала, что уводила мужчин из семей при помощи своего фирменного шпагата.

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