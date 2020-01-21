Шоу-бизнес

Семь платьев и диадема с бриллиантами: Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, отметившая с размахом 44 день рождения, впервые собралась замуж. Этой новостью она удивила на своем празднике в кругу звездных друзей. Анастасия призналась, что свадьба состоится 20 октября 2020 года. Для Волочковой это будет первый официальный брак. Пышная свадьба с Игорем Вдовиным, отцом дочери Ариадны, была бутафорской.

Теперь, уверяет Волочкова, все по-настоящему. Якобы ее жених, молодой состоятельный бизнесмен, имя которого скрывает и не показывает на публике, сделал ей предложение.

«Мне повезло: рядом со мной красавец-бизнесмен. Он чуть моложе меня. И главное: у него нет детей, нет бывших жён. Он только мой!», — похвасталась Волочкова.

Настя уже готовится к свадьбе, которую оплатит щедрый возлюбленный. Говорит, торжество пройдет с королевским размахом, во дворце. Балерина обещает сменить семь роскошных нарядов. Ее голову украсит диадема, и непременно с бриллиантами.

К свадьбе также готовится победительница шоу «Холостяк». Никита Добрынин сделал предложение руки и сердца Даше Квитковой в реальной жизни.

Ранее «ФАКТЫ» писали о самых ярких свадьбах звезд шоу-бизнеса 2019 года.

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