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Участницу АТО с позывным «Пума» освободили из СИЗО
Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко с позывным «Пума» с содержания под стражей на домашний арест. Ее подозревают в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области, которое произошло в 2018 году. Об этом сообщает издание ЛІГА.Новости.
Об изменении меры пресечения заявила адвокат Алена Помазановская.
Ранее в эфире передачи «Свобода слова с Савиком Шустером» глава МВД Арсен Аваков заявил, что якобы супруги Грищенко изготовили бомбу для покушения на журналиста Шеремета. Но министр не сказал, выдвинуты ли им обвинения.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», бизнесмен из Ивано-Франковской области Михаил Чекурак, в покушении на которого подозревают супружескую пару Грищенко, скончался 9 января 2020 года. По предварительной информации, 61-летний мужчина умер по естественным причинам.
Фото: Алена Помазановская
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