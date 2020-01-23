24.25 / 24.52 26.79 / 27.19
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Участницу АТО с позывным «Пума» освободили из СИЗО

16:06 23 января 2020 172
Инна Грищенко
Инф. «ФАКТОВ»

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко с позывным «Пума» с содержания под стражей на домашний арест. Ее подозревают в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области, которое произошло в 2018 году. Об этом сообщает издание ЛІГА.Новости.

Об изменении меры пресечения заявила адвокат Алена Помазановская.

Ранее в эфире передачи «Свобода слова с Савиком Шустером» глава МВД Арсен Аваков заявил, что якобы супруги Грищенко изготовили бомбу для покушения на журналиста Шеремета. Но министр не сказал, выдвинуты ли им обвинения.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», бизнесмен из Ивано-Франковской области Михаил Чекурак, в покушении на которого подозревают супружескую пару Грищенко, скончался 9 января 2020 года. По предварительной информации, 61-летний мужчина умер по естественным причинам.

Фото: Алена Помазановская

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

"Не вырубишь топором": в ПФУ объяснили, как ошибка в трудовой книжке может уменьшить размер пенсии

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер