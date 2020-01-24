Чудесное исцеление: уникальная разработка смогла вернуть зрение слепому регбисту

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Многие люди прилагают громадные усилия для того, чтобы сохранить зрение. Но в некоторых случаях их попытки оказываются тщетными: так было и с жителем Шотландии Рори Деваром, которые в 22 года потерял зрение, столкнувшись с редким расстройством.

У парня диагностировали наследственную оптическую нейропатию Лебера (LHON), которая вызывается мутацией гена, убивающего здоровые клетки в сетчатке, что приводит к вымиранию зрительного нерва, пишет The Daily Mail.

С этой болезнью сталкивается один человек из 30 тысяч, и обычно это молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, либо вступающие в менопаузу женщины. Большинство пациентов ничего не знают о болезни до тех пор, пока их зрение не начинает резко ухудшаться. Печально, но расстройство неизлечимо.

К счастью, два года назад в США центр здоровья пригласил 90 добровольцев со всего мира, страдающих от данного типа нейропатии для того, чтобы они приняли участие в экспериментальном методе лечения LHON.

В мае 2018 года Рори отправился в город Денвер, где ему провели инъекции в глаза.

Невероятно, но первые результаты у Рори появились уже в течении 24 часов после инъекции. Постепенно зрение возвращалось, что показывали тесты с оптической таблицей.

«Я всегда буду благодарен судьбе за участие в этих клинических исследований, которые изменили мою жизнь в лучшую сторону», — говорит Рори.

С тех пор он неоднократно совершал поездки в США для осмотра своего состояния за счет французской компании GenSight Biologics, которая и разработала эту генную терапию.

Теперь представители этой компании уже ведут переговоры с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейским медицинским агентством для того, чтобы получить одобрение своего нового медицинского препарата под названием Lumevoq.

Сам Рори очень надеется на то, что это лекарство будет одобрено, и оно поможет другим людям с тяжёлой, пока что официально неизлечимой болезнью.

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