Что надо делать, если портится зрение?

Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Очки сегодня в моде и даже стали аксессуаром — молодежь подбирает массивные оправы на половину лица. Дразнилка «очкарик» практически отошла в прошлое. Очкариками становятся все. Просто не сразу. Ведь рождаются же дети, имеющие стопроцентное зрение… Но даже малыши получают в руки телефон или планшет. Остановить технический прогресс невозможно. Так что же делать? Читайте также: Читать с экрана гаджета в транспорте или на ходу вредно: особенно это опасно для детских глаз

— Если речь идет о маленьких детях, то, несомненно, надо ограничить их «общение» с телефоном или планшетом, — говорит заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика профессор Сергей Рыков. — Глаз еще только формируется, и при длительной нагрузке на глазные мышцы может сформироваться неправильно. Тогда уже к первому классу многим детям понадобятся очки. Мы же, наоборот, выступаем за то, чтобы даже врожденные проблемы — косоглазие, близорукость и другие — устранить к тому времени, когда ребенок пойдет в школу. Так что выбор за родителями — как сберечь зрение малышу.

— У взрослых глаз уже сформирован. Какие факторы влияют на зрение?

— Один из основных — перенапряжение глазных мышц. Если человек подолгу не отрываясь смотрит на предметы вблизи, мышцы напряжены, и постепенно глаз теряет способность менять фокусировку, быстро переключаться с ближних предметов на дальние. Способность к аккомодации заложена природой. Если она не востребована, развивается близорукость.

— Но ведь и раньше у школьников она начиналась, а у взрослых прогрессировала.

— Да, и чтобы затормозить процесс, мы рекомендовали специальные упражнения для расслабления глазных мышц. Учителя должны были пересаживать учеников то на первую парту, то на последнюю. Но теперь проблема еще и в гаджетах. Касается она и детей, и взрослых. Дело в том, что на экране идет бегущая строка. А когда мы смотрим на перемещающийся текст, глазные мышцы напрягаются в пять (!) раз сильнее. Кроме того, человек моргает гораздо реже, роговица плохо омывается слезой — и возникает сухость глаза. А это уже заболевание.

— В результате приходится подбирать очки…

— Или контактные линзы. Но делать это надо правильно. В большинстве магазинов оптики есть специальное оборудование, с помощью которого оптометрист (специалист по подбору очков) может точно определить, какие стекла или линзы вам нужны. Вариантов существует очень много — бифокальные, трифокальные, с покрытием, без него.

Что делать, если перед глазами мутная пелена или летают «мушки»? Кому нужно удалять катаракту? Как долго можно носить контактные линзы не снимая? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 23 декабря, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит офтальмолог профессор Сергей Александрович Рыков. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 9 января 2020 года.

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