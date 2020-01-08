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В Иране недалеко от АЭС произошли два землетрясения (фото)
В Иране, где потерпел крушение украинский самолет, возле атомной электростанции «Бушер» рано утром 8 января произошли два землетрясения — магнитудой 4,9 и 4,5 балла.
Об этом сообщила Геологическая служба США. В первом случае эпицентр находился в 10 километрах от города Боразжан на юге Истраны, во втором — на расстоянии 17 километров. Землетрясение произошли с разницей в один час. Данных о жертвах и разрушениях, как передает телеканал Fox, пока не поступало.
Утверждается, что подземные толчки не связаны с противостоянием Ирана и США и недавними ракетными ударами по соседним регионам.
Ранее «ФАКТЫ» писали об уточненных данных о жертвах катастрофы самолета МАУ в Иране.
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