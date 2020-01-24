Помогает при аллергии и простуде: украинец создал уникальный ионизатор воздуха

Наука и технологии

— Скажу честно: я создавал более совершенный ионизатор воздуха, чем знаменитая люстра Чижевского, чтобы пополнить свой бюджет, но пока выходит наоборот — львиную долю доходов трачу на разработку, — говорит изобретатель, дипломированный физик из города Угледара Донецкой области Алексей Кулишов. — Но я твердо намерен найти инвестора для организации серийного выпуска моей установки, ведь на примерах нескольких жителей нашего города убедился: она помогает людям, страдающим заболеваниями легких и аллергией. Читайте также: Выявляет рак на ранних стадиях: украинская студентка завоевала «золото» на международном научном конкурсе

Алексей демонстрирует видео, где две молодые мамы рассказывают, как им помог ионизатор воздуха.

— Аллергия на пыльцу амброзии и подсолнуха у меня появилась, когда я еще училась в начальных классах, — говорит жительница Угледара Марина Дробот. — Из года в год в августе и сентябре приходилось пользоваться спреем, который мне помогал. Но когда вынашивала дочку Агафью (сейчас ей два года), врачи запретили его использовать. Думала, чем буду снимать приступы аллергии. В нашем городе многие знают, что местный изобретатель Алексей Кулишов создал установку, которая делает воздух в помещениях целебным. Моя мама настояла, чтобы я обратилась к Алексею Михайловичу — вдруг его установка поможет. К счастью, ионизатор оправдал наши надежды — я стала ходить домой к Кулишову, дышала ионизированным воздухом минут по 15—20. Этого было достаточно, чтобы аллергия меня в тот сезон не беспокоила.

Я родила здорового ребенка. Кормила дочку грудью, поэтому в августе следующего года вновь стала ходить на сеансы к Кулишову. И на этот раз ионизированный воздух мне помог. Мы попросили Алексея Николаевича сделать для нас такую же установку. Я использую ее не только в сезон аллергий, но и в холодное время года. Как только у дочки появляются первые признаки простуды, включаю ионизатор, и кашель, насморк у нее проходят без лекарств.

— Два года назад узнала, что в городской библиотеке есть ионизатор воздуха, стала водить туда сына Кирюшу (ему тогда было четыре годика), ведь он часто болел простудами, — рассказывает мама двоих детей Яна Панченко из Угледара. — Работники библиотеки включали установку специально для моего сына. Через некоторое время убедилась, что ионизированный воздух помогает ребенку. Теперь такая установка есть и у меня дома. Мы ею пользуемся в осенне-зимний период. Благодаря ионизированному воздуху все в нашей семье стали реже простужаться. А у мужа прекратились обострения хронического гайморита.

— Этим женщинам мы с зятем сделали ионизаторы по себестоимости, — говорит Алексей Кулишов. — Зять расстраивался, что мы ни копейки не заработали. А я ответил: «Да мы радоваться должны, на этих заказах обкатали технологию сборки». На сегодняшний день мы с ним сделали семь экземпляров ионизатора моей конструкции, не получив при этом ни копейки прибыли.

Одна из установок находится у друга моего зятя. Так вот, ею во время беременности пользовалась одна женщина, страдающая аллергией. Она работает в правоохранительных органах, вероятно, потому просила, чтобы я не разглашал ее имени. Эта женщина сказала мне: «Если бы не ваша установка, я бы не выносила ребенка».

— В чем особенность вашего ионизатора воздуха?

— Начну ответ с того, что я дипломированный физик (в 1979 году окончил Донецкий государственный университет), поэтому неудивительно, что меня заинтересовала знаменитая люстра Чижевского — установка, которая ионизирует воздух в помещениях. Я много лет проработал в шахтах, в том числе на крайнем Севере. В шахте получил травму, сделавшую меня инвалидом, — попал под клеть. Вот тогда у меня и появилось время на то, чтобы заняться совершенствованием конструкции люстры Чижевского. Я обнаружил главный ее недостаток: эта легендарная установка ионизирует воздух вместе с массой взвешенных частиц (прежде всего пыли), которые в нем содержатся. Ионизированная пыль способна нанести человеку гораздо больше вреда, чем обычная. Поэтому в моей установке воздух первым делом проходит тщательную очистку. Я изучил все разновидности очистителей воздуха и остановился на электростатическом фильтре. Он с помощью тока удаляет из воздуха до 99,9 процента взвешенных частиц. Причем не только пыль, но и бактерии, вирусы. Когда фильтр заполняется, его следует промыть водой, и он вновь готов к работе.

Алексей Кулишов: «Секрет моей установки в том, что воздух в помещении вначале проходит очистку и только после этого ионизируется»

— У вас с зятем есть мастерская?

— Обустроили ее в гараже. Пенсия у меня пять тысяч гривен. Процентов 80—90 этой суммы трачу на свое детище. Кроме пенсии, получаю три тысячи так называемого регресса. За счет него покупаю еду и оплачиваю коммуналку. А еще у меня есть дача. Отдыхаю там и выращиваю помидоры.

Сейчас ищу инвестора, который бы взял на себя расходы, чтобы провести официальные клинические испытания моей установки и наладить ее производство.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о разработанном учеными столичного Института физиологии аппарате, который позволяет, не выезжая из города, дышать воздухом высокогорных курортов и целебными аэроионами.

Фото предоставлено Алексеем КУЛИШОВЫМ

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