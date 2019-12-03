Переливание подогретой крови из одной руки в другую мощно стимулирует иммунитет

Наука и технологии

— Суть нашей разработки в том, чтобы, не прибегая к помощи медикаментов, стимулировать иммунитет человека против различных инфекций, — говорит разработчик инновационной технологии кандидат медицинских наук из Львова Александр Невзгода. Его метод стимулирования иммунитета признан лучшим в одной из номинаций конкурса научных проектов, который провело в Украине UNIDO — подразделение ООН, занимающееся вопросами промышленного развития. — Люди давным-давно, чтобы выздороветь, заставляют иммунную систему активизироваться путем согревания — пьют горячие чаи, теплый глинтвейн, держат ноги в теплой воде, укутываются… Моя технология тоже основана на нагреве организма. Но ее преимущество в том, что она более мощно стимулирует защитные силы организма, чем что-либо другое — те же горячие напитки или медицинские препараты. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ученики Малой академии наук Украины завоевали четыре золотые медали на Глобальном конкурсе инноваций AIGC-2019 в Сингапуре.

— Как же вам удается столь сильно воздействовать на иммунитет?

— Все предельно просто, и, что очень важно, совершенно безопасно. С помощью медицинской системы мы забираем определенное количество крови из руки, нагреваем в специальном препарате и вливаем в другую руку. В результате в организме запускается мощнейший иммунный ответ — как на вторжение болезнетворных вирусов и бактерий.

— До какой температуры нагреваете кровь?

— Не хотелось бы озвучивать конкретную цифру. Скажу лишь, что это температура выше 36,6 градуса, но совершенно безопасная. Замечу, что были методики лечения некоторых болезней, когда тело пациента нагревали свыше 45 градусов. Это оборачивалось высокой смертностью. В нашем случае температура гораздо ниже.

— Применение вашего метода ускоряет выздоровление?

— Да, если его использовать на ранних стадиях болезни. Кроме того, сроки, за которые удается справиться с недугом, зависят, собственно, от того, что это за болезнь. Методика эффективна при борьбе с инфекциями.

Александр Невзгода: «Пока мы использовали мою методику только при очень тяжелых патологиях». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— И все-таки, за какой срок с помощь нагрева крови можно вылечить такой распространенный недуг, как ОРВИ?

— Не могу точно сказать. Дело в том, что пока мы использовали этот метод только в очень тяжелых случаях. Например, при гнойном поражении плевры (оболочки, укрывающей легкие). В плевре скапливалось от одного до двух литров гноя. Как правило, такие патологии требуют хирургического вмешательства. Применение нашей методики позволило обойтись без помощи хирургов и дало хорошие результаты. Кроме того, мы успешно использовали методику при пневмониях и плеврите (появление жидкости в плевральной полости).

— Как вы нашли добровольцев, согласившихся пройти лечение с помощью нового метода стимулирования иммунитета?

— Мне не пришлось их искать: пациенты в больнице узнали о методике и сами к нам пришли. Мы пролечили почти 70 человек.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», украинская студентка Ольга Харахасал, придумавшая метод обнаружения рака на ранних стадиях, завоевала «золото» на международном научном конкурсе.



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