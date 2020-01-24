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Подорвали ДАП: против боевиков "ДНР" открыли еще одно дело
В Украине завели дело на боевиков, в январе 2015 года подорвавших новый терминал Донецкого аэропорта, под обломками которого погибли украинские бойцы. Оборона ДАПа длилась 242 дня.
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, установлены факты вероломства участников вооруженных формирований Российской Федерации при подрыве здания Донецкого аэропорта в январе 2015 года. Уголовное производство открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины, санкция — от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.).
«20 января 2015 года боевики запросили прекращение огня якобы для эвакуации погибших и раненых с поля боя. А на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий. Находясь в районе позиций подразделений ВС Украины, они установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. После окончания перемирия боевики, подконтрольные ВС РФ, привели взрывчатку в действие, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалилась, погребая под собой украинских защитников. Это второй зарегистрированный факт относительно вероломства после Иловайской трагедии», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Также сообщается, что по событиям, связанным с обороной ДАПа расследуется более сотни преступлений, совершенных участниками террористических организаций против украинских военнослужащих.
«Было установлено, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года», — добавили в Офисе генпрокурора.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виталий Любенко (позывной «Веселый»), командир 7-й аэромобильно-десантной роты 80-ой отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которая обороняла Донецкий аэропорт в последние три недели до его падения, в пояснениях для процесса «Украина против России» в Европейском суде по правам человека воспроизвел хронологию событий в ДАПе.
В память об украинских воинах-«киборгах», которые с 26 мая 2014 года по 21 января 2015 года держали оборону Донецкого аэропорта, выпустили марку «Они выстояли. Не выдержал бетон».
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...