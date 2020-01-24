В Раду внесли закон, запрещающий школьникам пользоваться смартфонами на уроках

Украина

Украинским школьникам хотят запретить пользоваться на уроках смартфонами. Отметим, во многих европейских странах уже ищут способы, как избавить детей и подростков от «смартфонной» зависимости.

С инициативой, как защитить детей от телефонной зависимости, помочь им лучше сфокусироваться на занятиях и улучшить дисциплинированность, выступил народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, о чем она сообщил у себя в Facebook.

Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В документе говорится, что в средних школах ученикам запрещено пользоваться смартфонами, если только это не предусмотрено учебным процессом.

Порядок пользования мобильной связью и другими гаджетами, подключенными к интернету, в средней школе будет определяться руководством учебного заведения при участии родительских комитетов и ученических органов самоуправления.

Запрет будет действовать только на уроках. На переменах смартфонами нужно и можно пользоваться.

Напомним, 16 января на заседании Верховной Рады народные депутаты Украины приняли закон о полном общем среднем образовании, который предусматривает три модели изучения в школах украинского языка.

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