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В Раду внесли закон, запрещающий школьникам пользоваться смартфонами на уроках
Украинским школьникам хотят запретить пользоваться на уроках смартфонами. Отметим, во многих европейских странах уже ищут способы, как избавить детей и подростков от «смартфонной» зависимости.
С инициативой, как защитить детей от телефонной зависимости, помочь им лучше сфокусироваться на занятиях и улучшить дисциплинированность, выступил народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, о чем она сообщил у себя в Facebook.
Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
В документе говорится, что в средних школах ученикам запрещено пользоваться смартфонами, если только это не предусмотрено учебным процессом.
Порядок пользования мобильной связью и другими гаджетами, подключенными к интернету, в средней школе будет определяться руководством учебного заведения при участии родительских комитетов и ученических органов самоуправления.
Запрет будет действовать только на уроках. На переменах смартфонами нужно и можно пользоваться.
Напомним, 16 января на заседании Верховной Рады народные депутаты Украины приняли закон о полном общем среднем образовании, который предусматривает три модели изучения в школах украинского языка.
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