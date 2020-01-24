Украина

ГБР назначило Порошенко еще одно «свидание» по делу о захвате украинских моряков в Керченском проливе

Экс-президент Петр Порошенко вернулся с допроса в Государственном бюро расследований (ГБР). Уже назначена дата его следующего допроса. Об этом сообщает УНН.

«Сегодня более часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать… Сегодня должны были быть действия, но не состоялись — по морякам, и они ждут, что мы еще раз придем… Они назначили допрос на 31 января», — дал комментарий журналистам пятый президент Украины.

Петр Порошенко заявил, что если он будет в Украине, то обязательно придет на допрос.

«Подчеркиваю, что и по морякам, где правота Украины подтверждена Гамбургским трибуналом, позицией Совбеза ООН и Генеральной Ассамблеей, решениями Совета Европейского Союза, которая применила Азовский пакет санкций против России; где четко определено, что Украина действовала правильно; по Минским договоренностям Украина все выполняет, они помогли нам остановить российское нашествие и по которым введены санкции против РФ — у нас на сегодняшний день ГБР действует на стороне России», — заявил Порошенко, сообщает РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что братья Григорий и Игорь Суркисы подали на Петра Порошенко в Лондонский международный суд. Иск касается ситуации с покупкой/продажей доли акций телеканала «1+1».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter