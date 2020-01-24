Украина

В Раде хотят обеспечить молодых украинцев "экономическими паспортами": что это значит

С целью оттока украинцев заграницу, народные депутаты предлагают ввести новшество для будущих поколений, которое бы стимулировало молодых людей оставаться на родине. Отметим, с 1 февраля для украинских предпринимателей запускается программа льготного кредитования.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Дмитрий Костюк стал инициатором законопроекта № 2754 «Об экономическом паспорте украинца», на который по достижению совершеннолетия будут выплачиваться средства из «Фонда будущего».

Документ зарегистрирован на сайте Рады.

Ним предлагается создать «Фонд будущего», на счета которого будут стекаться средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Дальше деньги будут начисляться на специальные личные счета украинцев, рожденных в стране после 1 января 2021 года и проживших на территории Украины до 18-летия.

Выплачиваться таким людям деньги будут после достижения ими совершеннолетия.

В пояснительной записке отмечено, что такая система существует в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый араб получает от государства свой процент от продажи нефти.

Как сообщали «ФАКТЫ», после победы Зеленского в Украине стало меньше регистрироваться частных предпринимателей-физлиц. Напомним, в начале января парламент установил новые нормы для малого бизнеса. Изменения произошли в части объемов годового дохода для всех групп физлиц-предпринимателей.

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