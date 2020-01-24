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Украина

В Украине ветеранов АТО обяжут проходить медосмотры

17:42 24 января 2020 209
шеврон
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские военнослужащие, воевавшие на Донбассе, для получения бесплатных медуслуг должны будут проходить медосмотры.

Об этом в интервью изданию «Интерфакс-Украина» заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

По словам министра, это делается для того, чтобы упреждать болезни, а не преодолевать тяжкие последствия.

«Те ветераны, которые не пройдут этот бесплатный медицинский осмотр, не будут иметь права получить от нас проплаченную медицинскую услугу. Нам важно заниматься превенцией, мы не хотим преодолевать последствия, потому что сейчас мы чаще преодолеваем именно тяжкие последствия. Нам нужно понять, как мы можем помочь на более ранних стадиях заболевания или что-то профилактировать», — отметила министр.

Коляда предполагает, что нововведение (обязательные медосмотры) начнет действовать с 1 апреля 2020 года, когда произойдет переход на оплату медицинских услуг через Национальную службу здоровья Украины.

Напомним, после состоявшегося 29 декабря обмена пленных бывшим заложникам организовали медицинское обследование и настояли на прохождении реабилитации.

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