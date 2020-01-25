24.20 / 24.48 26.65 / 27.10
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Ждите понедельника": в Кабмине анонсировали скорое снижение цен на газ

4:47 25 января 2020 42
Цена за газ
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то, что в январе счета за отопление не снизились, ситуация в ближайшее время может кардинально измениться в связи со снижением цен на газ.

О такой возможности сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на странице ведомства в Facebook.

Чиновник напомнил, что российский «Газпром» заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа.

«Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежедневно „Газпром“ должен прокачивать не менее 178 млн куб. м. А фактически до 22 января было прокачано лишь 47% от оплаченных объемов», — пояснил министр.

Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен.

В связи с этим он анонсировал хорошие новости в вопросе цен на газ.

«Сегодня на заседании Кабмина приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник», — многообещающе завершил свой пост министр.

Напомним, что 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет. Документом предусмотрено, что «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и 40 миллиардов кубометров — в последующие 4 года. В «Нафтогазе» отметили, что Украина впервые в истории подписала с Россией контракт на транзит газа европейским принципу «качай или плати».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, почему украинцам начали приходить две квитанции для оплаты стоимости газоснабжения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьянин день

Татьянин день: красивые поздравления и открытки

Татьянин день

Татьянин день: открытки и душевные поздравления

Скрин с видео

Друг Кивы угрожал перерезать горло девушке: в сеть попало видео

Телефон

Разговоры не помогут: как спастись от террора коллекторов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер