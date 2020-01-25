"Ждите понедельника": в Кабмине анонсировали скорое снижение цен на газ

Украина

Несмотря на то, что в январе счета за отопление не снизились, ситуация в ближайшее время может кардинально измениться в связи со снижением цен на газ.

О такой возможности сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на странице ведомства в Facebook.

Чиновник напомнил, что российский «Газпром» заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа.

«Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежедневно „Газпром“ должен прокачивать не менее 178 млн куб. м. А фактически до 22 января было прокачано лишь 47% от оплаченных объемов», — пояснил министр.

Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен.

В связи с этим он анонсировал хорошие новости в вопросе цен на газ.

«Сегодня на заседании Кабмина приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник», — многообещающе завершил свой пост министр.

Напомним, что 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет. Документом предусмотрено, что «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и 40 миллиардов кубометров — в последующие 4 года. В «Нафтогазе» отметили, что Украина впервые в истории подписала с Россией контракт на транзит газа европейским принципу «качай или плати».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, почему украинцам начали приходить две квитанции для оплаты стоимости газоснабжения.

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