Путин приготовил новый капкан для Украины: в сети обсуждают отставку Суркова

Украина

Новость об отставке кремлевского куратора боевиков «ДНР» и «ЛНР» Владислава Суркова, который возглавлял украинское направление в российской внешней политике с 2013 года, всколыхнула сети. Публичные люди и простые украинцы оставили в соцсетях свои предположения, почему уходит Сурков и как это отразится на Украине.

Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин пишет в Twitter, что Сурков не хотел делать ничего, его все устраивало как есть. А вот его преемники будут пытаться активно навязать Украине российские условия.

Журналист Сергей Сидоренко считает, что отставка Суркова — это ловушка, замена «злого полицейского» на якобы доброго, но который будет толкать Украину к федерализации.

Журналист и блогер Денис Казанский напоминает, что Сурков во многом определял ту политику, которая проводилась Москвой все последнее время. Его уход ничего лучшего для нашей страны не принесет.

«…учитывая уровень тамошнего понимания украинских реалий, скорее всего, в реальности не изменится ничего. То есть, останется все тот же тупой шовинизм, хамство, угрозы, мракобесие. По-другому в Кремле не умели и не умеют», — отмечает Казанский.



Адвокат Николай Полозов, который защищал украинских моряков, захваченных Россией осенью 2018 года в Керченском проливе, отмечает, что где бы не находился Сурков, «шлейф принятых решений и совершенных поступков все равно будет тянуться за ним».

Также в сети появились такие мнения об отстранении «куратора» боевиков.

Напомним, в Кремле пока официально не подтвердили отставку Суркова, не прокомментировал ее пока и сам помощник Путина.

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