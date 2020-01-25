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В Москве за группой китайцев с температурой выслали сразу 12 бригад скорой помощи (видео)

22:04 25 января 2020 151
россия
Инф. «ФАКТОВ»

В России подозревают новое заражение смертельно опасным коронавирусом. В Москве были экстренно госпитализированы семеро граждан Китая. У всех наблюдаются симптомы респираторной инфекции, в том числе высокая температура.

Туристов госпитализировали непосредственно из отеля. К гостинице «Арт-Войковская» приехали 12 бригад скорой помощи. Поставить диагноз гостям из Китая должен специальный анализ на коронавирус.

Китайские граждане, заселившиеся в московскую гостиницу, прибыли из разных мест. Некоторые прилетели вместе с туристической группой из китайского города Сиань, еще некоторые достаточно давно проживают в России.

Напомним, ранее в России подозревали коронавирус у мужчины, приехавшего в Иркутск из Китая. Проводится анализ, но врачи склоняются к тому, что у пациента грипп.

Опасный вирус быстро распространился за пределы Китая. Были подтверждены случаи заражения в Таиланде, Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Австралии. Также зафиксированы инциденты в США и Франции. В Канаде под наблюдением находятся пять пациентов с вирусной инфекцией. Пока не подтверждено, что заболевание вызвано именно коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения дала советы гражданам, как уберечься от заражения.

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