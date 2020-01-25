- 22:04 В Москве за группой китайцев с температурой выслали сразу 12 бригад скорой помощи
- 21:36 "Путин определился": журналист рассказал, что стоит за отставкой Суркова и чем это грозит Украине
- 21:03 В Киеве устроили факельное шествие в честь героев Крут
- 20:50 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция масс-стартов на этапе Кубка мира
- 20:34 «Тараканы ползали рядом с едой!»: популярная ведущая вернулась в шоке от отдыха
- 20:23 В Украине выявили крупную партию поддельных 200-гривневых купюр: как определить фальшивку
- 19:51 «Динамо» — «Динамо» (Брест): онлайн-видеотрансляция матча киевлян с клубом Милевского и Хачериди
- 19:47 В Facebook масштабный сбой: Украина среди пострадавших стран
- 19:38 Биатлон в Поклюке: Украину дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты
- 19:14 В Афганистане сбили ракетой вертолет с украинцами: первые подробности
- 18:36 Отставка Суркова: главарь боевиков "ДНР" Пушилин срочно прибыл в Москву, — СМИ
- 18:22 «Шахтер» одержал первую победу на сборе в Турции: видеообзор матча
В Москве за группой китайцев с температурой выслали сразу 12 бригад скорой помощи (видео)
В России подозревают новое заражение смертельно опасным коронавирусом. В Москве были экстренно госпитализированы семеро граждан Китая. У всех наблюдаются симптомы респираторной инфекции, в том числе высокая температура.
Туристов госпитализировали непосредственно из отеля. К гостинице «Арт-Войковская» приехали 12 бригад скорой помощи. Поставить диагноз гостям из Китая должен специальный анализ на коронавирус.
Китайские граждане, заселившиеся в московскую гостиницу, прибыли из разных мест. Некоторые прилетели вместе с туристической группой из китайского города Сиань, еще некоторые достаточно давно проживают в России.
Напомним, ранее в России подозревали коронавирус у мужчины, приехавшего в Иркутск из Китая. Проводится анализ, но врачи склоняются к тому, что у пациента грипп.
Опасный вирус быстро распространился за пределы Китая. Были подтверждены случаи заражения в Таиланде, Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Австралии. Также зафиксированы инциденты в США и Франции. В Канаде под наблюдением находятся пять пациентов с вирусной инфекцией. Пока не подтверждено, что заболевание вызвано именно коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения дала советы гражданам, как уберечься от заражения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?