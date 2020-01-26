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Спорт

Гарсия – Редкач: полное видео боя

8:44 26 января 2020 950
Иван Редкач Дэнни Гарсия
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь с 25 на 26 января в Нью-Йорке на ринге Barclays Arena прошел бой за статус обязательного претендента на чемпионский пояс WBC в полусреднем весе, которым владеет попавший в прошлом году в аварию Эррол Спенс, между американцем Дэнни Гарсией (35 побед, 21 из них — нокаутом, 2 поражения) и украинцем Иваном Редкачем (23 победы, 18 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья).

Дэнни считался явным фаворитом поединка, но наш соотечественник, который уже длительное время проживает в США, сумел дать достойный бой сопернику. По ходу 12 раундов уроженец Шостки мужественно сдерживал напор соперника, в свое время становившегося чемпионом мира в двух весовых категориях, получив рассечения возле обоих глаз, при этом и сам старался доставить проблемы американцу.

Впрочем, преимущество Дэнни оказалось бесспорным, что и отобразилось на решении судей, которые единогласным решением — 117:111, 117:111, 118:110 — отдали победу Гарсии.

Видео боя

Накануне боя известный блогер Александр Барабошко рассказал о тяжёлом пути Редкача в боксерской карьере. «Ивана Редкача сейчас знают больше в США, чем на Родине. Конечно, он уступает в титулах и регалиям двум другим титанам: Ломаченко и Усику. Однако, у Ивана очень интересная и мотивирующая история в стиле Рокки Бальбоа. Парень родом из Шостки, долго выступал за сборную Украины на международных турнирах. Но все время в финалах попадал на лидеров мирового бокса, проигрывая им 2−3 очка. В какой-то момент Иван решил перейти в профессионалы и поехал за мечтой в Лос-Анджелес. Американская мечта оказалась сложнее, чем ожидалось. Жесткие спарринги с мексиканцами в зале. Три года Редкач бился буквально за еду. Первый гонорар, который он получил — составлял 700 долларов. „У меня были мысли вернуться в течение трех лет, когда я лежал весь избитый, без денег, еды, далеко от дома, родителей, дочери, которой даже не было возможности отправить подарок“. Но упорный труд позволил Ивану исполнить свою мечту. Теперь у него контракты на сотни тысяч долларов, его поединки транслируют Show Time и HBO, он знаком с мировыми звездами».

В андеркарде главного боя вечера прошел поединок с участием еще одного украинца — Арнольд Хегай (16 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) дрался с американцем Стивеном Фултоном (18 побед, 8 из них — нокаутом) за статус обязательного претендента по версии WBO, а также пояс WBO Inter-Continental. Наш соотечественник доставил проблемы непобедимому сопернику, но в итоге по итогам 12 раундов также уступил единогласным решением судей — 116:112, 117:111, 117:111.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик проведет свой следующий бой 28 марта в Лондоне.

Фото Showtime Boxing

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