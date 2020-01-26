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Гарсия заявил, что Редкач укусил его со словами о Майке Тайсоне (видео)
Украинский боксер Иван Редкач, проигравший по очкам американцу Дэнни Гарсии в поединке за статус обязательного претендента на титул WBC в полусреднем весе, запомнится зрителям не только тем, что продержался все 12 раундов против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях.
В восьмом раунде наш соотечественник, идя в клинч с соперником, укусил того за шею, о чем американец пытался просигнализировать судье в ринге. «Редкач укусил меня. Он сказал „Майк Тайсон“, когда это делал. Я даже подумал, что мне придется накладывать швы. Меня впервые укусили в бою», — рассказал после боя Гарсия.
Если американский боксер говорит правду, то он легко отделался, поскольку явных повреждений от укуса украинца не получил. В отличие от своего именитого соотечественника Эвандера Холифилда, которому в июне 1997-го Майк Тайсон откусил кусок уха в третьем раунде и в итоге был дисквалифицирован.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой украинца Постола против американца Рамиреса, который должен был пройти в Китае, отменили из-за эпидемии коронавируса.
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