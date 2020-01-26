Общество и люди

День сурка 2020: забавные поздравления и открытки

В воскресенье, 2 февраля, в мире отмечают День сурка (Groundhog Day). В этот день принято наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению судят о близости наступления весны.

Этот праздник стал популярным и в нашей стране. В некоторых городах будят сурков, а молодые люде поздравляют друг друга с днем — предвестником весны. «ФАКТЫ» собрали самые веселые поздравления и открытки.

Сегодня маленький сурок

Пусть выйдет с норки на порог

И зазовет весну, тепло,

Чтоб все по всюду расцвело.

Тогда бы люди всей Земли

Согреться солнышком смогли.

Пусть будет так, а не иначе

Желаем счастья и удачи!



***

День сурка сегодня в мире,

Это повод веселиться,

Что подскажет нам зверек?

Раздеваться? Утеплиться?

Пусть тепло он напророчит,

Пробуждение от сна,

Наступает пусть скорее

Долгожданная весна.



***

День сурка сегодня в мире,

Ну-ка быстро собирайся

И будить зверька шального

Непременно отправляйся.

Пусть весну он напророчит,

Солнца лучик и тепло,

День порадует пусть этот,

В души принесет добро.



***

С Днем сурка вас поздравляю,

Время выйти погулять,

За зверьком, что все предскажет,

Нужно нам понаблюдать.

Посулит он пусть скорее

Долгожданное тепло,

День пусть будет превосходным,

В души сеет пусть добро.



***

Пусть в февральский чудный день

Будет в лес пойти не лень,

За сурком понаблюдать

И прогноз его узнать.

Скоро ли весна-царица

В наши двери постучится,

И когда растает снег,

Объявив ручьев разбег.

Но, и в целом, сам сурок —

Очень миленький зверек,

На него полюбоваться

Нынче многие стремятся!

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на весну.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter