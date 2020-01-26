24.83 / 25.13 27.35 / 27.77
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День сурка 2020: забавные поздравления и открытки

14:25 1 февраля 2020 65
День сурка
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 2 февраля, в мире отмечают День сурка (Groundhog Day). В этот день принято наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению судят о близости наступления весны.

Этот праздник стал популярным и в нашей стране. В некоторых городах будят сурков, а молодые люде поздравляют друг друга с днем — предвестником весны. «ФАКТЫ» собрали самые веселые поздравления и открытки.

День сурка 2020

День сурка 2020

Сегодня маленький сурок
Пусть выйдет с норки на порог
И зазовет весну, тепло,
Чтоб все по всюду расцвело.

Тогда бы люди всей Земли
Согреться солнышком смогли.
Пусть будет так, а не иначе
Желаем счастья и удачи!

День сурка 2020

День сурка 2020
***
День сурка сегодня в мире,
Это повод веселиться,
Что подскажет нам зверек?
Раздеваться? Утеплиться?

Пусть тепло он напророчит,
Пробуждение от сна,
Наступает пусть скорее
Долгожданная весна.

День сурка 2020

День сурка 2020
***
День сурка сегодня в мире,
Ну-ка быстро собирайся
И будить зверька шального
Непременно отправляйся.

Пусть весну он напророчит,
Солнца лучик и тепло,
День порадует пусть этот,
В души принесет добро.

День сурка 2020
***
С Днем сурка вас поздравляю,
Время выйти погулять,
За зверьком, что все предскажет,
Нужно нам понаблюдать.

Посулит он пусть скорее
Долгожданное тепло,
День пусть будет превосходным,
В души сеет пусть добро.

День сурка 2020
***
Пусть в февральский чудный день
Будет в лес пойти не лень,
За сурком понаблюдать
И прогноз его узнать.

Скоро ли весна-царица
В наши двери постучится,
И когда растает снег,
Объявив ручьев разбег.

Но, и в целом, сам сурок —
Очень миленький зверек,
На него полюбоваться
Нынче многие стремятся!

День сурка 2020

День сурка 2020

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на весну.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

автобусы в Донецке

Цены российские, жизнь, как в Зимбабве: стоимость проезда в Донецке выросла в два раза

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

Ксения Собчак

Ксения Собчак устроила скандал в самолете и отказалась от перелета (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер