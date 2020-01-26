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День сурка 2020: забавные поздравления и открытки
В воскресенье, 2 февраля, в мире отмечают День сурка (Groundhog Day). В этот день принято наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению судят о близости наступления весны.
Этот праздник стал популярным и в нашей стране. В некоторых городах будят сурков, а молодые люде поздравляют друг друга с днем — предвестником весны. «ФАКТЫ» собрали самые веселые поздравления и открытки.
Сегодня маленький сурок
Пусть выйдет с норки на порог
И зазовет весну, тепло,
Чтоб все по всюду расцвело.
Тогда бы люди всей Земли
Согреться солнышком смогли.
Пусть будет так, а не иначе
Желаем счастья и удачи!
***
День сурка сегодня в мире,
Это повод веселиться,
Что подскажет нам зверек?
Раздеваться? Утеплиться?
Пусть тепло он напророчит,
Пробуждение от сна,
Наступает пусть скорее
Долгожданная весна.
***
День сурка сегодня в мире,
Ну-ка быстро собирайся
И будить зверька шального
Непременно отправляйся.
Пусть весну он напророчит,
Солнца лучик и тепло,
День порадует пусть этот,
В души принесет добро.
***
С Днем сурка вас поздравляю,
Время выйти погулять,
За зверьком, что все предскажет,
Нужно нам понаблюдать.
Посулит он пусть скорее
Долгожданное тепло,
День пусть будет превосходным,
В души сеет пусть добро.
***
Пусть в февральский чудный день
Будет в лес пойти не лень,
За сурком понаблюдать
И прогноз его узнать.
Скоро ли весна-царица
В наши двери постучится,
И когда растает снег,
Объявив ручьев разбег.
Но, и в целом, сам сурок —
Очень миленький зверек,
На него полюбоваться
Нынче многие стремятся!
Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на весну.
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