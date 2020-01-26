Иран решил никому не отдавать «черные» ящики сбитого украинского «Боинга»

Украина

«Черные ящики» украинского лайнера МАУ, который разбился под Тегераном, не покинут пределы Ирана. Об сообщают УНН.

«Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории», — сказал член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджабов.

Он заявил, что расшифровкой информации займется иранское Министерство дорог и городского развития.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами сказал, что «черный ящик» с авиалайнера МАУ должен остаться у иранских специалистов. При этом чиновник сослался на приложение 13 Международной организации гражданской авиации. Иранская сторона попросит помощь у других «вовлеченных сторон» только при возникновении проблем с расшифровкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter