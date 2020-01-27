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Мир

Ученые назвали болезнь, более опасную, чем рак

5:25 27 января 2020 199
В больнице
Инф. «ФАКТОВ»

Сепсис — болезнь, которая стала причиной смерти Юлии Началовой и Аллы Вербер — ежегодно приводит к смерти 11 млн человек в мире, унося больше жизней, чем раковые заболевания.

Такие выводы содержатся в Докладе о глобальном бремени болезней, опубликованном в четверг в британском медицинском журнале Lancet.

За основу исследования, ведущую роль в котором сыграли эксперты Питтсбургского и Вашингтонского университетов, взят 2017 год, причем указанное количество летальных исходов от сепсиса составило 19,7% от всех смертей в мире. В общей сложности сепсис развился у 48,9 млн человек на планете, что значительно превышает существовавшие до этого момента оценки.

Так, в 2018 году эксперты ВОЗ предполагали, что эта опасная для жизни дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию, развивается ежегодно у 30 млн человек и, возможно, уносит 6 млн жизней.

В докладе говорится о том, что почти половина смертей пришлась на детей и подростков, причем в 85% случаев — в государствах с низким и средним уровнем доходов. Хуже всего дело обстоит в странах Африки, исключительно из которых состоит первая десятка списка государств с наибольшей смертностью от сепсиса.

Так, возглавляет печальный рейтинг Центрально-Африканская Республика (771 летальный случай на 100 тыс. человек). За ней идут Чад, Южный Судан, Лесото, Сомали, Нигер, Гвинея, Мали, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне. Все эти государства полностью или частично расположены южнее Сахары. Меньше всего людей становятся жертвами сепсиса в Катаре (10,8 смертей на 100 тыс. человек), в Кувейте и Ливане.

«Мы зафиксировали глобальную тенденцию по снижению случаев сепсиса. Но, что важно, сохраняются существенные различия между регионами в общем количестве смертей от сепсиса, возрастном распределении смертей и летальности», — заметили авторы исследования. «Эти различия в зависимости от местоположения вызывают тревогу и заслуживают срочного внимания со стороны глобальных медико-санитарных, исследовательских и политических сообществ», — добавили они.

По информации ВОЗ, сепсис может развиться у любого человека с инфекцией, однако повышенному риску подвергаются уязвимые группы населения: пожилые люди, беременные женщины, новорожденные, госпитализированные пациенты и лица с ВИЧ/СПИД, циррозом печени, раком, заболеваниями почек, аутоиммунными заболеваниями и удаленной селезенкой.

К тревожным признакам и симптомам эксперты всемирной организации относят повышение или понижение температуры тела и озноб, изменение психического состояния, затрудненное или учащенное дыхание, ослабление пульса, низкое кровяное давление, олигурия, синюшность или мраморность кожи, похолодание конечностей, сильные боли в теле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе прошлого года в РФ студентка умерла от «синдрома Юлии Началовой».

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