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Погода в Украине резко изменится: чего ожидать в начале недели
В понедельник, 27 января, погода порадует украинцев. Днем во всех регионах страны температура будет выше нуля, небольшие морозы возможны лишь ночью. А вот в следующие дни Украинский гидрометцентр прогнозирует резкую перемену погоды.
В понедельник, 27 января, возможны осадки в районах Одесской области и Закарпатья. Температура останется выше нуля — до 8 градусов тепла.
Во вторник, 28 января, Украину накроют осадки — по всей стране пройдут дожди, а центральных районах они будут сопровождаться мокрым снегом.
Ранее сообщалось, что непривычно теплая погода сменится настоящей снежной зимой. Некоторые синоптика даже предсказывают небывало сильные морозы, которые продержаться до середины марта.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...