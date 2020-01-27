24.22 / 24.43 26.72 / 27.02
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Погода в Украине резко изменится: чего ожидать в начале недели

7:42 27 января 2020 53
Мокрый снег
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 27 января, погода порадует украинцев. Днем во всех регионах страны температура будет выше нуля, небольшие морозы возможны лишь ночью. А вот в следующие дни Украинский гидрометцентр прогнозирует резкую перемену погоды.

В понедельник, 27 января, возможны осадки в районах Одесской области и Закарпатья. Температура останется выше нуля — до 8 градусов тепла.

Во вторник, 28 января, Украину накроют осадки — по всей стране пройдут дожди, а центральных районах они будут сопровождаться мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что непривычно теплая погода сменится настоящей снежной зимой. Некоторые синоптика даже предсказывают небывало сильные морозы, которые продержаться до середины марта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День святой Нины

День ангела Нины: красивые поздравления и открытки

Пушилин

Что-то знают: российская Википедия отправила Пушилина в отставку

Семья Заворотнюк

"Не надоело еще?!" Фанаты Анастасии Заворотнюк резко обратились к ее семье

погода

Осадки "подгребут" к среде: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер