Общество и люди

Погода в Украине резко изменится: чего ожидать в начале недели

В понедельник, 27 января, погода порадует украинцев. Днем во всех регионах страны температура будет выше нуля, небольшие морозы возможны лишь ночью. А вот в следующие дни Украинский гидрометцентр прогнозирует резкую перемену погоды.

В понедельник, 27 января, возможны осадки в районах Одесской области и Закарпатья. Температура останется выше нуля — до 8 градусов тепла.

Во вторник, 28 января, Украину накроют осадки — по всей стране пройдут дожди, а центральных районах они будут сопровождаться мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что непривычно теплая погода сменится настоящей снежной зимой. Некоторые синоптика даже предсказывают небывало сильные морозы, которые продержаться до середины марта.

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