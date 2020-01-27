Украина

Погиб накануне дня рождения: в сети показали фото военного, убитого на Донбассе

В сети назвали имя украинского военнослужащего, погибшего на Донбассе под обстрелом боевиков 26 января — солдат, механик-водитель 28-й ОМБр Евгений Щуренко.

В понедельник, 27 января, погибшему в районе Красногоровки воину исполнилось бы 42 года. Евгений Щуренко родом из города Килия Одесской области.

Днем ранее, 25 января, погиб 21-летний Михаило Ошурко — уроженец Ровенской области. В понедельник, 27 января, бойца похоронят в родном селе Кутин Заречненского района.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на передовой погиб уроженец Шостки Антон Хоба. Боец пошел добровольцем и воевал на передовой с 2014 года.

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