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Погиб накануне дня рождения: в сети показали фото военного, убитого на Донбассе
В сети назвали имя украинского военнослужащего, погибшего на Донбассе под обстрелом боевиков 26 января — солдат, механик-водитель 28-й ОМБр Евгений Щуренко.
В понедельник, 27 января, погибшему в районе Красногоровки воину исполнилось бы 42 года. Евгений Щуренко родом из города Килия Одесской области.
Днем ранее, 25 января, погиб 21-летний Михаило Ошурко — уроженец Ровенской области. В понедельник, 27 января, бойца похоронят в родном селе Кутин Заречненского района.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на передовой погиб уроженец Шостки Антон Хоба. Боец пошел добровольцем и воевал на передовой с 2014 года.
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