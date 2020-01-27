Украина

Приднестровский сценарий для Донбасса: в Украине объяснили замену Суркова на Козака

Дмитрий Козак, которого могут назначить помощником президента РФ вместо Владислава Суркова, был «генеральным конструктором» непризнанного формирования в Приднестровье. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Именно он был организатором так называемых прямых переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Это дало возможность России из стороны конфликта превратиться сначала в наблюдателя, потом в гаранта, а в конце концов в качестве миротворцев русские там и остались», — поделился Георгий Тука мнением о Дмитрии Козаке.

Он считает, что такая рокировка помощников президента РФ таит серьезную опасность — Украину могут привести к приднестровскому сценарию прямых переговоров. В это вписывается и продвигаемый тезис о восстановлении экономических связей с предприятиями, расположенными на оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что вслед за отстранением Суркова Кремль может заменить и своих марионеток на Донбассе.

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