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Зеленский вывел Витренко из Набсовета "Укроборонпрома"
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом вывел из состава Наблюдательного совета «Укроборонпрома» исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко. Напомним, что на днях концерн представил первый отечественный военный дрон-разведчик.
Сам Юрий Витренко по этому поводу сообщил, что еще 15 января 2020 года официально обратился к Зеленскому с такой просьбой. «Это связано, прежде всего, с моими собственными планами на будущее — что я могу, и я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую. Сегодня был опубликован соответствующий указ президента», — написал он на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», назначенный замгендиректора «Укроборонпрома» Мустафа Найем заявил, что за последние десять лет из концерна украли почти миллиард гривен.
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