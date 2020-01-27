Королевский фотограф: Кейт Миддлтон стала автором снимков людей, переживших Холокост (фото)

Мир

Герцогиня Кембриджская, ранее посетившая тюрьму, приняла участие в проекте #HolocaustMemorialDay, приуроченном к 75-летию со дня освобождения концлагеря Освенцим. Кейт Миддлтон, которая давно всерьез увлекается фотографией и является патроном Королевского фотографического общества, стала автором снимков людей, переживших Холокост.

На странице Кенсингтонского дворца в Instagram были опубликованы портеты жертв Холокоста с их внуками работы Кейт. А также фото супруги принца Уильяма с ее моделями.

На одной фотографии изображен 84-летний Стивен Фрэнк с внучками Мэгги и Трикси. Вместе со своими матерью и братьями Стивен был отправлен в концлагерь Вестерборк в Нидерландах, а затем в Терезинштадт, располагавшийся на территории Чехии. На снимке Фрэнк позировал с кастрюлей, принадлежавшей его матери. Она стирала белье для узников лагеря, получая за это немного хлеба. В этой кастрюле она размачивала хлеб водой и кормила им детей, голодая сама.

Героинями другого снимка являются 82-летняя Ивонна Бернштейн с ее внучкой Хлоей. Когда Ивонна была ребенком, ее прятали во Франции, она путешествовала вместе со своими тетей и дядей и часто меняла места жительства и имена. Ее дядю в конце концов схватили и убили нацисты.

После войны Стивен и Ивонна поселились в Великобритании.

«Их истории навсегда останутся со мной», — написала герцогиня.

Сегодня, 27 января, герцогиня вместе со своим мужем принцем Уильямом посетит церемонию памяти жертв Холокоста в Вестминстере.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон прояснила вопрос о четвертом ребенке.

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