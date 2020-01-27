Меган Маркл перед свадьбой настояла на том, чтобы королева дала ей титул (фото)

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Как стало известно, перед свадьбой Меган Маркл и британского принца Гарри, состоявшейся в мае 2018 года, королева Елизавета II предложила своей будущей родственнице оставить ее без титула — чтобы американка могла продолжать свою актерскую карьеру. Ее Величество сразу дала своему внуку и его невесте выбор — выполнять официальные королевские обязанности или же жить свободными от обязательств, которые налагает соответствующий титул. Однако, как сообщает издание The Sun, Меган, которое в то время снималась в сериале «Форс-мажоры», отвергла предложение королевы. Она сказала, что будет счастлива отказаться от будущего актрисы и стать полноценным работающим членом королевской семьи.

После свадьбы Гарри и Меган получили титулы герцога и герцогини Сассекских. А бывшую актрису, как и ее мужа, урожденного принца, полагалось именовать Ее Королевским Высочеством.

Однако спустя полтора года Маркл изменила свое решение. В начале января супруги объявили о том, что намерены сложить с себя королевские полномочия и начать независимую от дворца жизнь. Елизавета согласилась с решением Сассексов. Хотя при этом не удовлетворила их желание оставаться «частично занятыми» членами королевской семьи. С весны этого года они откажутся от использования своих королевских (но не герцогских) титулов, и более не будут официально представлять королеву.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл займется политикой и хочет стать президентом США.

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