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В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом
В госучреждении «Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины» сообщили, что в стране зафиксировано одно заболевание коронавирусом. Об этом говорится в информации, размещенном на страничке центра в социальных сетях. Эта информация вызвала большой резонанс из-за «китайского короновируса», жертвами которого стали 80 человек.
Впрочем, в комментариях к посту представители центра уточнили, что коронавирус — «не китайский». «За четыре недели 2020 года зарегистрировано 10 920 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю — 9176), отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 19,0%», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за «китайского» коронавируса власти Монголии закрыли границу с Китаем — через пункты пропуска на границе запрещено движение транспорта и пешеходов.
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