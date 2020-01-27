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Украина

В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом

14:00 27 января 2020 298
Медики
Инф. «ФАКТОВ»

В госучреждении «Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины» сообщили, что в стране зафиксировано одно заболевание коронавирусом. Об этом говорится в информации, размещенном на страничке центра в социальных сетях. Эта информация вызвала большой резонанс из-за «китайского короновируса», жертвами которого стали 80 человек.

Впрочем, в комментариях к посту представители центра уточнили, что коронавирус — «не китайский». «За четыре недели 2020 года зарегистрировано 10 920 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю — 9176), отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 19,0%», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за «китайского» коронавируса власти Монголии закрыли границу с Китаем — через пункты пропуска на границе запрещено движение транспорта и пешеходов.

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