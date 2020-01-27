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"Это просто дно": в Харькове у девушки с инвалидностью украли коляску (фото)

В понедельник, 27 января, в Харькове у девушки с инвалидностью украли коляску.

Об этом Ирина Сорока сообщила в социальных сетях. «Не могу даже представить, зачем такое делать. Кем нужно быть, чтобы совершить такой поступок. Я в шоке… Сложно даже что-то писать. Только трясет все внутри и слезы на глаза накатываются…» — пишет хозяйка коляски.

По ее словам, 90-килограммовую коляску сложно завозить по ступенькам в дом, где Ирина снимает жилье. Так что коляску оставляли в подъезде, цепляя на нее замок. Да и дверь в подъезд закрывалась. «Это не первая коляска моя, но всегда все было хорошо. Нам не нравился этот вариант, но другого не было. И вот тут такое случилось», — добавила она

Этот пост Ирины Сороки вызвал бурю возмущения. Люди советовали Ирине Сороке обращаться в полицию, предлагали сброситься деньгами на новую коляску и призывали всяческие кары на голову воров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины отнесла к участникам дорожного движения лиц, передвигающихся при помощи колесных кресел. Они, в частности, имеют право на первоочередное пересечение проезжей части дороги по пешеходным переходам.

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