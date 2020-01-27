"Укрпочта" прокомментировала "кашляющие и чихающие посылки" из Китая

Украина

Всемирная организация здравоохранения, давшая рекомендации туристам о том, как не уберечься от коронавируса, не вводила запрет на международную торговлю и перемещение товаров через границу.

Так в «Укрпоште» отреагировали на сообщения в СМИ о том, что все посылки, отправляемые из Китая в Украину, будут сжигаться.

«Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию. Особенно такую, где отмечается, что посылки кашляют и чихают», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины» сообщили, что в стране зафиксировано одно заболевание коронавирусом. Впрочем, потом уточнили, что он не относится к «китайскому виду».



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