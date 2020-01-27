ЕС готовится расширить "крымский" санкционный список, — журналист

Украина

Страны Евросоюза намерены расширить санкционный список граждан России, к которым применены ограничения за аннексию Крыма. Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

«Завтра ЕС добавит еще 7 человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины, которые организовывали и участвовали в региональных выборах в России в сентябре», — написал он.

Напомним, санкции были введены в 2014 году после аннексии Крыма, затем их несколько раз усиливали и продлевали в связи с поддержкой Россией боевиков на Донбассе. В санкционном списке ряд российских политиков, чиновников, военачальников и главари так называемых «ДНР» и «ЛНР».

12 сентября 2019 года Совет Европы продлил персональные санкции, связанные с аннексией Крыма, до 15 марта 2020 года. В списке санкций — 170 граждан России и Украины, а также 44 юридических лица. Санкции предусматривают замораживание их активов и запрет физическим лицам на въезд в ЕС.

19 декабря 2019 в Европейском Союзе официально одобрили продление экономических санкций против России на полгода — до 31 июля 2020 года.

Российские власти признали, что антироссийские санкции, последовавшие после аннексии Крыма, «болезненно ударили по экономике».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter