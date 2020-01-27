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Происшествия

Дело Головина: экс-начальника полиции Одесской области "выкупили" за полмиллиона гривен

20:21 27 января 2020 30
Головин
Инф. «ФАКТОВ»

За экс-начальника Одесской полиции Дмитрия Головина, которого ранее суд отправил под ночной домашний арест с ношением электронного браслета, внесли залог в размере 525 500 гривен.

Об этом сообщил адвокат бывшего полицейского Николай Стоянов, сообщает «Украинская правда».

При этом защитник Головина отказался сказать, кем были внесены деньги.

«За него внесли залог, который определил суд. Залог был внесен другим человеком, имя которого я не могу называть», — сказал адвокат.

Также он сообщил, что после внесения залога Головин будет носить электронный браслет и не сможет выезжать за границу.

Напомним, бывшего начальника полиции Одесской области задержали 25 июля 2019 года детективы НАБУ. Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещдоком в полицейском расследовании. Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость — примерно 50 млн гривен.

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