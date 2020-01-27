В Киеве на набережной "поселился" символ 2020 года (фото)

Культура и искусство

25 января наступил новый год по китайскому календарю. Символ 2020 года — Белая Металлическая Крыса. И недавно в Киеве, недалеко от станции метро «Днепр», появилось ее изображение. Граффити выполнил столичный художник Виталий Гидеван. По словам художника, он борется с серыми буднями при помощи ярких красок. Напомним, харьковский мурал-триптих на Алексеевке, который украшает фасады трех домов, стал самым большим в Украине.

Новый мурал — это своего рода воспоминание о детстве, в котором у каждого из нас был домашний любимец. Мы знаем, что за любым питомцем нужно обязательно ухаживать, а за хозяйкой этого года нужен глаз да глаз: зверушка ненароком может попортить провода или домашние цветы…

Крыса на набережной держит в лапках баллончик с белой краской. По замыслу художника, в нем содержится целый мир с настоящей сказочной зимой, которая в Киеве пока не наступила. А крысенок-граффити — пример того, как крепко следует держать мир в своих руках.

Виталий Гидеван в прошлом году нарисовал в Киеве более 20 муралов, на которых изображены в основном животные: еноты, лисы, коты, собаки, черепахи, слоны… Героями его композиций часто становятся и дети.

А на днях художник нарисовал славного коалу. Виталия взволновали масштабные пожары в Австралии и трагедия маленьких сумчатых мишек, которые массово погибали на райском материке. Художник подарил изображение деткам одного из киевских детсадов.

— Недавно весь мир всколыхнул страшный пожар в Австралии, — написал в Facebook Виталий Гидеван. — Ранее в новостях не было упоминаний о до сих пор счастливом континенте. Это был будто бы отдельный уголок Рая на земле, где кенгуру катает в сумке своего лучшего друга коалу, где круглый год солнце… Конечно же, все внимание СМИ привлекла эта проблема, а наши отошли на второй план. За одну ночь исчезали гектары деревьев, смог окутал города, речки заполнились мусором… Рай может быть не обязательно за горизонтом, мы можем создавать его сами.

Виталий Гидеван считает, что рай можно приблизить усилиями каждого человека. Этому и посвящен мурал на здании детского сада на Софиевской Борщаговке. Художник назвал его экспериментальным, поскольку соединил две техники — фотореализм и самчиковскую роспись. Мурал Виталий создавал в течение шести часов, и на него ушло 20 баллончиков краски.

Ранее в Киеве открыли мурал, посвященный столетию боя под Крутами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter