Украина

Суд разрешил не поднимать пенсионный возраст для части украинцев: кто сможет выйти на пенсию в 50 и 55 лет

Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц.

Об этом сказано в Решении № 1-р/2020 по делу № 1−5/2018(746/15) по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины, пишет 27 января Лига.

Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию по выслуге лет для работников, определенных в оспариваемых нормах Закона № 213, пишет Лига.

При этом в суде объяснили, что КСУ исходит из того, что у работников, которые работали во вредных условиях и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, были объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на особых условиях.

Конституционный Суд решил, что применению подлежат статья 13, часть вторая статьи 14, пункты «б» — «г» статьи 54 Закона № 1788-XII в редакции до внесения изменений Законом № 213-VIII для лиц, работавших до 1 апреля 2015 года на должностях, определенных в указанных нормах.

В частности, на льготных условиях имеют право на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы:

а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, — по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест:

мужчины — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

женщины — после достижения 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 Закона о пенсионном обеспечении, на 1 год за каждый полный год такой работы мужчинам и на 1 год 4 месяца — женщинам;

б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, — по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест:

мужчины — после достижения 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

женщины — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 Закона о пенсионном обеспечении, на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы — женщинам;

в) трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, — мужчины после достижения 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе;

г) женщины, работающие трактористами-машинистами, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, — после достижения 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе;

д) женщины, работающие доярками (операторами машинного доения), свинарками-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания;

е) женщины, занятые в течение полного сезона на выращивании, сборе и послесборочной обработке табака — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

є) работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах, — по списку производств и профессий, утверждаемому в порядке, который определяется Кабинетом Министров, — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

ж) женщины, работающие в сельскохозяйственном производстве и воспитавшие пятеро и больше детей, — независимо от возраста и трудового стажа, в порядке, определяемом Кабинетом Министров;

з) водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и крупнотоннажных автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств:

мужчины — после достижения 55 лет и при стаже работы 25 лет, в том числе на указанной работе не менее 12 лет 6 месяцев;

женщины — после достижения 50 лет и при стаже работы 20 лет, в том числе на указанной работе не менее 10 лет.

Полный перечень категорий лиц, на льготных условиях имеющих право на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы можно просмотреть в Решении КСУ и соответствующих нормах Закона о пенсионном обеспечении, заказав тестовый доступ к системам.

Напомним, что нормы, признанные неконституционными, утрачивают действие со дня принятия решения КСУ (это ст. 13, ч. 2 ст. 14, пункты «б» — «г» ст. 54 Закона № 1788-XII с изменениями, внесенными Законом № 213-VIII).

Также КСУ также решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждений народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям Закона «О Конституционном Суде Украины».

Решение Конституционного Суда обязательное, окончательное и не может быть обжаловано.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года — 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет.

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