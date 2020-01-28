В Украине закодировали 23 канала: как продолжать их смотреть

Украина

В Украине медиахолдинги начали кодировать свои телеканалы. Это делается по требованию Евросоюза, чтобы не нарушать нормы и законы ЕС, где спутниковые каналы доступны только в составе специальных пакетов. Бесплатно можно смотреть только государственные, региональные или общественные телеканалы. В эксклюзивном материале «ФАКТЫ» рассказывают, как продолжить смотреть популярные ресурсы.

Напомним, с 28 января через спутник телезрители бесплатно не смогут смотреть 23 телеканала, которые принадлежат четырем медиахолдингам: StarLightMedia (это СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2, «Оце»), 1+1 media («1+1», «2+2», «ТЕТ», «Плюс Плюс», УНИАН ТВ, «Бигуди»), Inter Media Group («Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм») и Медиагруппе «Украина» (каналы «Украина», НЛО TV и «Индиго TV»).

Чтобы продолжить смотреть ТВ, нужно оформить подписку на спутниковое телевидение по расценкам провайдеров, которых в Украине пока всего лишь два официальных — это Xtra TV и Viasat.

Любимые телеканалы можно смотреть и бесплатно. Например, Т2 кодироваться не будет. Через Т2 в Киеве и области можно смотреть 52 украинских телеканала, а в некоторых регионах Украины — не более 32. Но все те каналы, которые будут закодированы в спутнике, останутся в свободном доступе в цифровом эфирном ТВ.

Для того чтобы принимать цифровой эфирный сигнал, нужно поменять антенну. Та, которая принимала раньше аналоговый сигнал, цифровой почти не ловит. В интернет-магазинах или на радиорынке стоимость такой антенны — от 250 гривен. Наиболее популярные антенны для приема цифрового эфирного ТВ называются «Волна» и «Ворона». Кроме того, потребуется специальный ресивер. Его стоимость — от 350 до 3000 тысяч гривен. Но необходимо помнить: чем дешевле ресивер, тем больше вероятность, что он может быстро выйти из строя (от перепада напряжения в электросети либо от удара).

Современные телевизоры сразу идут со встроенным тюнером, который позволяет получать цифровой сигнал. Есть ли у него встроенное Т2, можно прочитать в паспорте телеприемника.

Специалисты советуют: если смотреть и Т2, и оставшиеся в свободном доступе спутниковые каналы на одном телевизоре, можно приобрести специальный комбинированный ресивер: спутник + эфир. Каналы медиагрупп можно принимать из эфира, остальные каналы, как и прежде, — со спутника. Такой ресивер стоит в интернет-магазинах от 1600 до 2700 гривен.

Некоторые интернет-провайдеры предлагают интернет-телевидение в формате IPTV — интернет + телевидение. Чтобы смотреть ТВ по телевизору, нужна функция Smart-TV или приставка. Стоимость такой приставки — от 500 до 3 тысяч гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что крупнейшие украинские медиахолдинги объявили о кодировании сигналов своих каналов.

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