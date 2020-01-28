Оперировали 5 часов: военные медики спасли раненого на Донбассе фронтового пса (фото)

Украина

Не только возвращать к жизни украинских бойцов, но и раны их четырелапых друзей приходится лечить военным медикам. Так, военный врач Мария Щанкина из Часов-Ярского госпиталя 5 часов оперировала тяжело раненного питбультерьера, который подорвался на неизвестном предмете в зоне ООС на Донбассе.

Пес по прозвищу Капрал уже около пяти лет живет на позициях одного из украинских военных подразделений на Донбассе. Он сопровождает бойцов на боевые дежурства и предупреждает об опасности.

Более месяца назад собаку нашли в кустарнике тяжело раненного и окровавленного. Во время одной из операций бойцы слышали взрыв, но не придали этому значения, не подумали, что собака может подорваться. Как выяснилось, раненный пес больше километра сам добирался до своего опорного пункта. Он пришел и упал, почти умирая.

Медик подразделения оказал ему первую помощь. А в Часов-Ярском военном госпитале врач-контрактник Мария Щанкина, в прошлом высококвалифицированный ветеринар, которая до войны работала в Киевском зоопарке, вернула животное к жизни.

Она рассказала, что у пса была страшная тахикардия, сильная одышка, он задыхался. Во время операции у Капрала остановилось дыхание, ему проводили реанимационные мероприятия.

«Я увидел, как медики спасают собаку, и понял, что если, не дай Бог, со мной что-то случится, эти люди мне не дадут умереть», — цитирует слова бойца ​​ВСУ «Вільне радіо».

Ранее «ФАКТЫ» писали об уникальных операциях, которые делают врачи больницы им. Мечникова в Днепре, спасая жизни украинских военных, получивших ранения на Донбассе.

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