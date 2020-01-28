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Кабмин обновил процедуру формирования цены на газ: как она изменилась
Кабинет министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ не выше цены на нидерландском газовом хабе TTF с наценкой порядка двух процентов. Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал возможное снижение стоимости «голубого топлива».
Об обязательствах для «Нафтогаза» говорится в постановлении правительства, изменяющем положения о специальных обязательствах для НАК, датированном 24 января 2020 года.
В приложенных к постановлению документах, в частности, говорится, что с 1 января 2020 газ продается по ценам, «устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1−22 числа месяца».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт дал советы украинцам, в чьих платежках цены на отопление не упали, а выросли, и рассказал, куда следует обращаться с такими вопросами.
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