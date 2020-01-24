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В Киеве поймали воров, промышлявших в популярном спортклубе (фото, видео)
В Киеве полиция задержала двух воров, промышлявших кражами в известном фитнес-клубе. Ранее в столице задержали опасную банду воров-домушников.
Задержанными ворами из спорт-клуба оказались 20-летний житель Кропивницкого и 28-летний житель Киевской области.
Мужчины отслеживали посетителей, которые приезжали в спорт-клуб на дорогих иномарках, и с помощью универсальных ключей открывали ящики, где хранились их вещи.
Из шкафчиков исчезали деньги, документы, часы, ювелирные украшения, мобильные телефоны, ноутбуки и другие ценные вещи. У одного из посетителей они вместе с ноутбуком украли дипломатический паспорт, другого оставили без травматического оружия и разрешения на него.
По информации столичной полиции, одному из пострадавших воры нанесли ущерб в размере 900 тысяч гривен.
Кражи продолжались несколько месяцев.
Копы установили причастность мужчин к совершению четырех краж на территории Дарницкого района и трех в других районах столицы.
Во время обыскову фигурантов полицейские изъяли часть похищенных вещей.
Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В полиции не называют спорт-клуб, в котором орудовали воры, но по размещенному в сети видео, можно понять, что пострадала сеть Sport Life.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ворах, которые «работают» в киевских ресторанах. А также писали о ворах и воровках в столичных торговых центрах.
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