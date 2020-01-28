Наталка Карпа впервые рассказала о тяжелых родах

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Певица Наталка Карпа, месяц назад впервые ставшая мамой, поделилась своими эмоциями и хлопотами о новорожденной дочери Злате и призналась, как изменилась ее жизнь после долгожданного пополнения в семье.

38-летняя Наталья признается, что они долго мечтали о ребенке. О беременности певица подробно рассказывала в своей рубрике на телевидении. А сейчас впервые рассказала о тяжелых родах.

«Роды у нас были нелегкие, не простые, продолжались почти 12 часов. Мы, можно сказать, прошли все этапы, которые можно пройти. Но когда ее положили мне на руки, она лежала у меня на груди — я просто сдерживала дыхание, я задерживала взгляд, я ее рассматривала, я ее чувствовала, это тепло… это просто сложно передать словами!», — призналась Карпа в интервью программе «Зірковий шлях».

Она также рассказала, что сейчас полностью посвятила себя воспитанию дочери. Наталка говорит, что Злата очень похожа на отца Евгения Терехова не только внешне, но и характером.

«Ее график очень похож на график нашего папочки. Он у нас после того, как вернулся с фронта, не слишком быстро засыпает и в этом Злата копирует его. Все чаще замечаю, что второй, третий, четвертый час ночи, я сижу, качаю, а у нее глаза круглые: «Мама, развлекай меня! Злата Евгеньевна Терехова — это наш генерал! Потому что она правит балом. Это прогулки, это купание, это кормление, это сладкий сон. Она уже привыкла, что у нее есть вечерняя процедура купания. Сначала она очень так робко относилась к ней, а теперь она кайфует, ей нравится», — поделилась Наталка Карпа с каналом «Украина».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная скоро снова станет мамой.

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