24.44 / 24.71 26.88 / 27.29
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Наталка Карпа впервые рассказала о тяжелых родах

14:03 28 января 2020 209
Наталка Карпа
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Певица Наталка Карпа, месяц назад впервые ставшая мамой, поделилась своими эмоциями и хлопотами о новорожденной дочери Злате и призналась, как изменилась ее жизнь после долгожданного пополнения в семье.

38-летняя Наталья признается, что они долго мечтали о ребенке. О беременности певица подробно рассказывала в своей рубрике на телевидении. А сейчас впервые рассказала о тяжелых родах.

«Роды у нас были нелегкие, не простые, продолжались почти 12 часов. Мы, можно сказать, прошли все этапы, которые можно пройти. Но когда ее положили мне на руки, она лежала у меня на груди — я просто сдерживала дыхание, я задерживала взгляд, я ее рассматривала, я ее чувствовала, это тепло… это просто сложно передать словами!», — призналась Карпа в интервью программе «Зірковий шлях».

Она также рассказала, что сейчас полностью посвятила себя воспитанию дочери. Наталка говорит, что Злата очень похожа на отца Евгения Терехова не только внешне, но и характером.

«Ее график очень похож на график нашего папочки. Он у нас после того, как вернулся с фронта, не слишком быстро засыпает и в этом Злата копирует его. Все чаще замечаю, что второй, третий, четвертый час ночи, я сижу, качаю, а у нее глаза круглые: «Мама, развлекай меня! Злата Евгеньевна Терехова — это наш генерал! Потому что она правит балом. Это прогулки, это купание, это кормление, это сладкий сон. Она уже привыкла, что у нее есть вечерняя процедура купания. Сначала она очень так робко относилась к ней, а теперь она кайфует, ей нравится», — поделилась Наталка Карпа с каналом «Украина».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная скоро снова станет мамой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стиралка

Женщина постирала новорожденного малыша в стиральной машине и убила его

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Пенсия

Суд запретил поднимать пенсионный возраст для части украинцев: кто сможет выйти на пенсию в 50 и 55 лет

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: сочетание теплых и прохладных оттенков, деграде (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер