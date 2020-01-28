Украина

В Киеве появится единый проездной на все виды городского транспорта: что об этом известно

С 1 апреля в Киеве планируют ввести единый проездной билет на все виды общественного транспорта, отменив раздельные месячные проездные. Кроме этого, также планируется разработать суточные билеты (на сутки- трое) без ограничения поездок. Напомним, киевляне и люди, работающие в столице, могут оформить многофункциональную «Карточку киевлянина».

Об изменениях в проездных документах говорится в проекте распоряжения КГГА, передает «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что единые проездные будут с ограничением, и без ограничения количества поездок.

В частности, планируется, что стоимость месячного билета на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и метрополитене без ограничения количества поездок составит 1300 грн (650 грн при покупке на вторую половину месяца), для студентов вузов и ПТУ дневной формы обучения — половину стоимости, то есть 650 грн, а для учащихся дневной формы обучения — четверть стоимости, или 325 грн (162,5 грн на вторую половину месяца). На городскую электричку это новшество не распространяется.

Билеты с ограничением количества поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке будут стоить 290 грн на 46 поездок в течение месяца, 390 грн на 62 поездки, 575 грн на 92 поездки и 770 грн на 124 поездки.

При этом, согласно проекту распоряжения, на вторую половину месяца эти билеты также планируется реализовывать 50% стоимости с ограничением в то же количество поездок.

Аналогичные билеты для студентов вузов и ПТУ будут продавать за половину стоимости, для учащихся дневной формы обучения — 25% стоимости. В качестве примера приводится школьный проездной с ограничением в 46 поездок. Он в течение месяца будет стоить 72,5 гривни.

Также планируется ввести билеты на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке без ограничения количества поездок сроком действия на 1−3 суток. В частности, такой билет сроком действия 24 часа будет стоить 100 гривен, 48 часов — 150 гривен, 72 часа — 200 гривен.

При этом тарифы на разовые поездки остаются неизменными.

Приобретенные до 31 марта 2020 поездки на пластиковой бесконтактной карточке старого образца, действующие только в метрополитене, будут работать до 31 марта 2021 года.

Отметим, сейчас стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте без ограничения количества поездок стоит 390 гривен, в метрополитене — 610 гривен, на два вида транспорта (наземный + метро) на 46 поездок — 570 гривен, на 62 поездки — 670 гривен.

Как сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева, где круглосуточно работают службы по эвакуации машин, планируют увеличить тарифы на парковку.

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