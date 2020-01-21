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Украина

Парковка в центре Киева существенно подорожает

11:16 21 января 2020 56
Эвакуатор
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева, где с лета прошлого года активизировались службы, эвакуирующие автомобили, припаркованные с нарушением правил, планируют увеличить тарифы на парковку.

Как сообщил замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры столичной горгосадминистрации Дмитрий Рахматуллин, в ближайшее время тариф может быть повышен, как минимум, до 50 гривен в час.

«Кроме этого, необходимо увеличить штрафы. Все это должно мотивировать водителей искать места на парковках или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте», — пишет чиновник на своей страничке в социальных сетях.

По его мнению, строить новые парковки в столице не нужно: «Сколько бы мы не строили паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитано на такую автомобилизации».

Под этим постом завязалась жаркая дискуссия. Ведь проблема с парковками в Киеве, а особенно в центре города, существует давно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице службы по эвакуации авто начали работать в две смены — с 8:00 до 16:00 и с 16:00 до 23:00.

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