- 19:24 «Наши котики» про АТО и «1917» с Бенедиктом Камбербэтчем: что посмотреть в кино в выходные
- 19:22 Настало время Черной Луны: как ее приход отразится на всех знаках зодиака
- 19:13 «Нафтогаз» установил новую цену на газ для населения
- 19:07 Вечно «сердитая» собака стала интернет-сенсацией
- 19:04 «Могу принять роды»: популярная актриса сделала неожиданное признание
- 18:34 Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем
- 18:33 Изнасиловал бабушку и внучку: суд вынес приговор семейному тирану
- 18:31 Украинский моряк бесследно исчез с судна у побережья Южной Америки: первые подробности
- 18:24 «Жги, сын»: Макс Корж показал, как подбрасывает в воздух ребенка
- 18:08 СМИ назвали имена крымских чиновников, попавших под новые санкции ЕС
- 17:40 Зверское убийство в Петербурге: психиатры поставили диагноз профессору Соколову
- 17:24 «Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем
«Нафтогаз» установил новую цену на газ для населения
В январе 2020 года оптовая цена природного газа будет 4,65 грн за кубометр (не учитывая НДС, наценки газсбытов и затраты на транспортировку газа). Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года. Ранее анонсировалось снижение цены этого вида топлива.
Пресс-служба «Нафтогаза» сообщает, что Украина выполняет обязательства перед МВФ по переходу к рынку газа со свободным ценообразованием.
Оптовая цена 4,65 грн за 1 куб. м будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).
Новая, сниженная цена газа будет автоматически применяться для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену клиент выбрал ранее — ежемесячную или квартальную. Бытовым потребителям не требуется переоформление документов.
Ранее сообщалось, что Кабмин изменил процедуру формирования цены газа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.