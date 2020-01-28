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«Нафтогаз» установил новую цену на газ для населения

19:13 28 января 2020 153
Нафтогаз
Инф. «ФАКТОВ»

В январе 2020 года оптовая цена природного газа будет 4,65 грн за кубометр (не учитывая НДС, наценки газсбытов и затраты на транспортировку газа). Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года. Ранее анонсировалось снижение цены этого вида топлива.

Пресс-служба «Нафтогаза» сообщает, что Украина выполняет обязательства перед МВФ по переходу к рынку газа со свободным ценообразованием.

Оптовая цена 4,65 грн за 1 куб. м будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).

Новая, сниженная цена газа будет автоматически применяться для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену клиент выбрал ранее — ежемесячную или квартальную. Бытовым потребителям не требуется переоформление документов.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил процедуру формирования цены газа.

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