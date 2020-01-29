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Бананы, а не колбаса: немецкие медики назвали лучшие и худшие продукты для кишечника
Как и жители многих стран мира, немцы пытаются любыми способами избежать болезней, связанных с органами пищеварения.
Специально для них медики разрабатывают рекомендации о том, какие продукты оказывают положительное и негативное влияние на работу кишечника, пишет портал Focus.de.
По словам специалистов, худшими для кишечника являются продукты, которые способствуют размножению в нем вредных бактерий, а лучшими — те, что увеличивают содержание полезных.
«Люди, которые едят неправильно, в долгосрочной перспективе, становятся более восприимчивыми к кишечным заболеваниям, так как при этом увеличивается популяция вредные бактерии в кишечнике», — заявил доктор Томас Фрилинг из клиники Helios в Крефельде.
По словам эксперта, нужно избегать в рационе следующих пищевых ингредиентов.
Сахар. Опасные бактерии быстро размножаются при употреблении рафинированного сахара — одного из худших для кишечника продуктов. Их обилие может запускать иммунную реакцию и приводить к воспалению.
Продукты из переработанного мяса. Разнообразные колбасы и копчености входят в список канцерогенных веществ по версии ВОЗ — их регулярное потребление разрушает кишечную микрофлору и способствует развитию колоректального рака. Красное мясо должно употребляться не более 500 граммов в неделю — в натуральном виде.
Плохие жиры. Маргарин, майонез и сало могут напрягать кишечник, нарушать его здоровую функцию.
Наиболее полезные для кишечника продукты.
Клетчатка. Лучший продукт для оздоровления слизистой оболочки кишечника: волокна клетчатки заставляют его бактерии выделять полезные соединения. Источники клетчатки — бобовые, овощи, фрукты, цельное зерно.
Бананы. Содержат много инулина. Это волокно оказывает благотворное влияние на рост противовоспалительных кишечных бактерий.
Рыба. Благодаря ее жирным кислотам усиливается выработка слизи и рост клеток, что улучшает защитную функцию органа.
Картофель в мундире. В процессе охлаждения в нем образуется устойчивый крахмал, который разлагается на масляную кислоту. Как короткоцепочечная жирная кислота, она снабжает клетки кишечника энергией, укрепляя слизистую оболочку.
Ржаной хлеб. Содержит важные волокна и ценные углеводы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», красное вино улучшает работу кишечника и способствует похудению.
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