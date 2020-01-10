Здоровье и медицина

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки часто нужно лечить и невроз

Жизнь полна стрессов. Но одно дело, если человек начал переживать, когда опоздал на троллейбус. А другое — когда стресс частый, длится подолгу. На нервное перенапряжение реагируют все системы организма.

— Страдают не только желудок и кишечник, другие органы пищеварения, но и сердце, сосуды, мозг, — объясняет заведующий гастроэнтерологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 8 заслуженный врач Украины Игорь Червак. — Поэтому нужно лечить не только язву или гипертонию, но и невроз, снимать симптомы депрессии.

— Как стрессы отражаются на состоянии желудочно-кишечного тракта?

— На фоне стресса в верхних отделах пищеварительного тракта — желудке и пищеводе — возникает так называемая функциональная диспепсия: чувство тяжести, переполнения, спазм, боль. Реагируют и нижние отделы — появлением синдрома раздраженного кишечника. При этом состоянии человека беспокоят боли, спазмы по ходу кишечника, нарушения моторики — поносы и запоры. Желудочно-кишечный тракт является большой рефлексогенной зоной: там находится множество нервных сплетений, рецепторов. После головного мозга пищеварительный тракт — наибольший орган по количеству нервных клеток.

— Какая длина кишечника?

— Около десяти метров. Внутри он выстлан своеобразным «ковром» с ворсинками и складочками. Если его растянуть на плоскости, то площадь составит около 250 квадратных метров (для сравнения: площадь кожи — максимум два квадратных метра). Кишечник, как и кожа, тоже контактирует с внешней средой, но своеобразно, и площадь контакта значительно больше. Ведь в пищеварительный тракт вместе с пищей попадает и множество микроорганизмов — микробов, грибков, вирусов.

Система микрофлоры кишечника — важная составляющая часть иммунитета, вырабатывающая ферменты для переваривания пищи. Полезная флора помогает сопротивляться болезнетворным микроорганизмам, не пропускает их в организм. Плохое питание, особенно дефицит пектинов, клетчатки — овощей и фруктов, — приводит к уменьшению полезной микрофлоры. Как и бесконтрольный прием антибиотиков. Это влечет за собой снижение иммунитета, нарушение кишечного пищеварения и всасывания.

— Что делать, если кишечник «бунтует»?

— Обратиться к врачу, обследоваться. Если есть воспаление кишечника, надо лечиться. Нередко при проблемах с этим органом обнаруживают паразитов — глистов, простейших, лямблий, которые являются серьезным раздражающим фактором. Когда человек от них избавляется, кишечник успокаивается.

— Перенервничавшему человеку, у которого начинает «крутить» живот, часто предлагают накапать валерьянку. Это поможет?

— Если валерьяна помогает, то почему бы нет? Но ее нельзя принимать долго, она не рекомендуется детям. Средства для борьбы со стрессом должен назначать врач. Одному помогают легкие успокоительные препараты, другому требуются более серьезные, например, антидепрессанты, а третий нуждается в словесной поддержке. Хороший способ избавиться от нервного напряжения — физическая нагрузка. Часто она действует лучше, чем фармацевтические препараты. Когда работают мышцы, нервы отдыхают.

— Как найти свой способ расслабления?

— Пробовать: теплую ванну, душ, аромотерапию, медитацию, молитву. Полезно использовать все, что успокаивает. А вот снимать напряжение с помощью рюмки водки или бокала вина не стоит. Если делать это регулярно, может возникнуть зависимость. Кроме того, алкоголь вредит организму — печени, поджелудочной железе, сердечно-сосудистой, нервной и другим системам. Также нельзя при появлении дискомфорта в животе тянуться за таблеткой: выпитое без назначения врача лекарство может нанести организму вред.

Человеку важно найти свой способ расслабления. Это могут быть теплая ванна, ароматерапия, медитация

— Как тогда унять боль под ложечкой?

— Если возникли боли в желудке, нужно разбираться и искать причину. Необходимо сделать гастроскопию. При выявлении патологии врач назначит соответствующее лечение. Часто желудок начинает болеть в ответ на пережитое нервное потрясение. Тогда параллельно следует назначить и лекарства от стресса.

— Чем опасен самостоятельный прием антибиотиков?

— Антибиотики назначаются только при наличии бактериальной инфекции. Врач определит дозировку, обозначит время и длительность приема лекарств. Учтет чувствительность микробов к антибиотикам, предыдущее их применение, возможные побочные эффекты, аллергические реакции. Часто люди ставят себе диагноз по Интернету и там же ищут лечение. Неоправданное и ненужное применение антибиотиков может вызвать серьезные нарушения, навредить организму: привести к дисбактериозу кишечника, нарушить работу печени, почек, вызвать аллергию и другие побочные эффекты.

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