Здоровье и медицина

Чтобы нормализовать кишечную микрофлору, из-за нарушения которой могут возникать вздутия живота и другие проблемы, рекомендуется употреблять кисломолочные продукты, содержащие полезные бактерии. Однако ученые из Королевского колледжа Лондона утверждают, что справиться с проблемой может помочь и качественное сухое красное вино. К такому выводу они пришли, проанализировав, как напиток влияет на участников исследования. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что корица сжигает жир, улучшает зрение и повышает иммунитет, но злоупотреблять специей опасно.

Специалисты объясняют такое положительное действие на кишечник высокой концентрацией полифенолов в красном вине. Это природные соединения, которые содержатся в винограде.

Но ученые советуют пить вино понемногу и нечасто — примерно раз в две недели.

Ранее специалисты говорили о том, что вино также помогает снизить уровень холестерина.

Многочисленные исследования подтверждают, что в красном вине есть вещество ресвератрол, обладающее антибактериальным, противовирусным и противоопухолевым действиями. Есть исследования о том, что напиток позволяет сбросить лишний вес.

Британские офтальмологи утверждают, что ресвератрол замедляет процессы возрастного ослабления мышц глаз, которые приводят к ухудшению зрения. Также это вещество способствует формированию новых кровеносных сосудов в глазу, что позволяет защититься от макулодистрофии сетчатки. Красное вино рекомендуется для профилактики диабетической ретинопатии.

Но специалисты предупреждают, что во всем важно знать меру. Тем, кто привык пить вино за обедом или ужином каждый день, не стоит превышать дозу 150 граммов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об интервальной диете, которая позволяет худеть, не отказываясь от любимых продуктов.

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