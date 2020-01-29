24.57 / 24.86 26.96 / 27.40
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Андрей Малахов снова станет отцом (фото)

10:16 29 января 2020 203
Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Скандальный российский телеведущий Андрей Малахов, который любит копаться в личной жизни знаменитостей, выдавая их секреты, о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Как сообщает ряд российских СМИ, супруга телеведущего Наталья Шкулева ждет второго ребенка. Уже летом в семье Малахова появится наследник или наследница.

Вместе с беременной женой Андрей посетил премьеру фильма «Кома». Наталья выбрала для светского мероприятия платье свободного кроя, скрывающее фигуру. Выглядела она бледной и уставшей.

Андрей Малахов будущее пополнение в семье не комментирует. А вот Наталья подогрела слухи о беременности, опубликовав фото с мужем и сопроводив его интригующей подписью, намекнув на вторую беременность.

«Когда только что узнала, что…», — написала 39-летняя Наталья.

Напомним, Наталья и Андрей воспитывают сына Александра, которому в ноябре исполнилось два года.

Во второй раз скоро станет мамой и старшая дочь актрисы Ольги сумской Антонина Паперная.

А певица Наталка Карпа впервые ощутила радость материнства в 38 лет. Ее дочке Злате исполнился месяц.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Лобода

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Луна

Настало время Черной Луны: как ее приход отразится на всех знаках зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер