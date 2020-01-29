Андрей Малахов снова станет отцом (фото)

Шоу-бизнес

Скандальный российский телеведущий Андрей Малахов, который любит копаться в личной жизни знаменитостей, выдавая их секреты, о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Как сообщает ряд российских СМИ, супруга телеведущего Наталья Шкулева ждет второго ребенка. Уже летом в семье Малахова появится наследник или наследница.

Вместе с беременной женой Андрей посетил премьеру фильма «Кома». Наталья выбрала для светского мероприятия платье свободного кроя, скрывающее фигуру. Выглядела она бледной и уставшей.

Андрей Малахов будущее пополнение в семье не комментирует. А вот Наталья подогрела слухи о беременности, опубликовав фото с мужем и сопроводив его интригующей подписью, намекнув на вторую беременность.

«Когда только что узнала, что…», — написала 39-летняя Наталья.

Напомним, Наталья и Андрей воспитывают сына Александра, которому в ноябре исполнилось два года.

Во второй раз скоро станет мамой и старшая дочь актрисы Ольги сумской Антонина Паперная.

А певица Наталка Карпа впервые ощутила радость материнства в 38 лет. Ее дочке Злате исполнился месяц.

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