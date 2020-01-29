- 10:25 В «Жулянах» отменяют и задерживают рейсы: что происходит
- 10:21 Оштрафовали на миллионы: в Раде наказали депутатов-прогульщиков
- 10:16 Андрей Малахов снова станет отцом
- 10:07 Советник премьера Юрий Голик показал, как ГАСИ блокирует ремонт дорог в Украине
- 09:57 В Киеве трамвай столкнулся с такси и устроил гигантскую пробку (фото и видео)
- 09:43 Платье, которое поп-звезда купила в торговом центре для церемонии «Грэмми», вызвало ажиотаж
- 09:43 Вертолет с Коби Брайантом засняли за полчаса до крушения
- 09:39 Зеленский вместе с Загороднюком и Хомчаком почтили память героев Крут
- 09:34 Это любовь: Богомолов умилил сеть романтичным фото с Собчак
- 09:20 Эпидемия коронавируса: число жертв стремительно растет
- 09:19 Без Медведева: стало известно, кто входит в ближайшее окружение Путина
- 09:03 Если хозяин ленивый: собака ежедневно самостоятельно ездит на автобусе в парк и обратно
Андрей Малахов снова станет отцом (фото)
Скандальный российский телеведущий Андрей Малахов, который любит копаться в личной жизни знаменитостей, выдавая их секреты, о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Как сообщает ряд российских СМИ, супруга телеведущего Наталья Шкулева ждет второго ребенка. Уже летом в семье Малахова появится наследник или наследница.
Вместе с беременной женой Андрей посетил премьеру фильма «Кома». Наталья выбрала для светского мероприятия платье свободного кроя, скрывающее фигуру. Выглядела она бледной и уставшей.
Андрей Малахов будущее пополнение в семье не комментирует. А вот Наталья подогрела слухи о беременности, опубликовав фото с мужем и сопроводив его интригующей подписью, намекнув на вторую беременность.
«Когда только что узнала, что…», — написала 39-летняя Наталья.
Напомним, Наталья и Андрей воспитывают сына Александра, которому в ноябре исполнилось два года.
Во второй раз скоро станет мамой и старшая дочь актрисы Ольги сумской Антонина Паперная.
А певица Наталка Карпа впервые ощутила радость материнства в 38 лет. Ее дочке Злате исполнился месяц.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.