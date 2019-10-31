Секс-скандал с Андреем Малаховым: еще одна актриса выступила с обвинениями в адрес телеведущего

Шоу-бизнес

Еще одна российская звезда — актриса и телеведущая Мария Шукшина высказала возмущение скандальным сюжетом о дамах легкого поведения в программе Андрея Малахова. 52-летнюю Марию, мать четверых детей и бабушку, очень удивило то, что ее записали в эскортницы. Актриса обрушилась с критикой на создателей программы и поддержала других актрис, чьи имена упоминались в сюжете. В частности, Наталью Рудову. Свое возмущение Шукшина эмоционально выложила в Instagram.

«Когда я сегодня прочитала, что желтая пресса записала меня в эскортницы, я чуть из кадра не выпала. Юмор — это, конечно, прекрасно, но, когда читаешь подобную чушь, сердце сжимается от того уровня непрофессионализма, который съел современную журналистику! Нет, я, конечно, ко всему уже привыкла, желтая пресса и желтые каналы на ТВ не жалеют своего эфирного времени, обливая меня грязью уже больше 20 лет, при чём накал растет прямо пропорционально моей артистической известности! Но, чтоб эскортница… Помилуйте! Товарищи, дорогие! Я многодетная мать, у меня 4 (четверо) детей и уже 5 лет, как бабушка! Я работаю денно и нощно! Уточняю для ЖП: работаю на кино- и теле- производстве, а теперь еще и с большим успехом в театре!», — заявила Мария Шукшина.

В суды ходить она больше не намерена. Говорит, опыт уже имеет. Год назад на ТВ обсуждали ее несостоявшуюся невестку Фрейю Зильбер, которая родила ребенка от сына Шукшиной Макара, а потом пошла по телешоу. Мария Шукшина призналась, что проиграла девять судов о защите чести и достоинства.

Напомним, в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» вышел сюжет о дамах легкого поведения, которые живут за счет мужчин. В сюжете упоминались имена знаменитостей, среди которых балерина Анастасия Волочкова, певицы Эрика Герцег и Ольга Серябкина, актриса Наталья Рудова. Последняя крайне возмутилась и выступила с требованием закрыть программу. А певица Ольга Серябкина обратилась за помощью к юристам.

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