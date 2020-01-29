Выполняет просьбы Путина: Зеленского заподозрили в сдаче позиций Украины

Украина

Если пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского «налажен достаточно конструктивный рабочий контакт», то экс-советник хозяина Кремля, а ныне старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Андрей Илларионов называет контакты «интенсивными» и говорит, что украинский лидер выполняет многие просьбы своего российского коллеги.

«Видно, что Зеленский выполняет многие просьбы Путина. Это необычное явление в международной жизни», — отметил Илларионов в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» и добавил: «Поначалу казалось, что только его помощник по внешней политике Андрей Ермак проявляет излишнюю инициативу. Но теперь стало совершенно ясно, что Ермак действует по поручению своего непосредственного руководителя».

По его словам, за короткое время были сданы важнейшие позиции Украины, которые украинская власть успешно защищала в течение предшествующих пяти лет.

Полный текст интервью Андрея Илларионова об украинско-российских отношениях и политики России читайте на сайте «ФАКТОВ».



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