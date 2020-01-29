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Главой Госкино назначена Марина Кудерчук: что о ней известно
Новым руководителем Государственного агентства по вопросам кино стала чиновник из Запорожья Марина Николаевна Кудерчук. Ранее Кабмин согласовал увольнение руководителя «Укрзалізниці» Евгения Кравцова.
Как сообщает «ZN», об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Также сообщается, что с ноября 2019 года Марина Кудерчук работала заместителем главы Запорожской областной государственной администрации. До этого она руководила коммунальным учреждением «Киноконцертный зал им. А. Довженко» Запорожского городского совета.
Налоговая декларация, поданная ею в сентябре 2019 года до избрания на должность в ОГА, практически пустует. Кроме зарплаты за 2018 год в размере 106,7 тысяч гривен, в ней лишь значится недвижимость — дом в Михайловке Запорожской области площадью 89 «квадратов», которым чиновник владеет совместно с Кудерчуком Николаем Трофимовичем. По видимому, это ее отец.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин назначил новым руководителем Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова.
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