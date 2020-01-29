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В Украине зафиксирован еще один случай смерти от гриппа
В Запорожской области зарегистрирован летальный случай с подозрением на грипп — умерла 51-летняя женщина, заболевшая 17 января. Напомним, что первый смертельный случай в 2020 году был зафиксирован в Украине 3 января.
В «Запорожском областном лабораторном центре МОЗ» сообщают, что к медикам женщина обратилась лишь на восьмой день болезни — 24 января. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу.
Однако, несмотря на активные реанимационные мероприятия, через четыре дня — 28 января — она умерла: «В настоящее время проводятся вирусологические исследования материала на выявление вирусов гриппа. Клинически поставлен диагноз «Грипп, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение».
В центре отмечают, что умершая не была привита от гриппа, и добавляют, что это уже второй смертельный случай в области в 2020 году.
Украинцам напоминают, что в случае появления первых симптомов гриппа (температура 38 градусов и выше, сухой кашель, головная боль, боль в мышцах и суставах, светобоязнь, симптомы общей интоксикации) следует немедленно обращаться за медицинской помощью.
«Прививка — единственный способ защитить себя от гриппа или в случае заболевания уберечь себя от тяжелых осложнений, в том числе, пневмонии», — отметили в центре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики предупредили о приходе в Украину вируса гриппа, который за два дня может вызвать тяжелую пневмонию
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